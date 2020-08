Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Versuchter Einbruch (Korrekturmeldung)

Erwitte (ots)

Korrektur: Es wurde ein Foto mit einem falschen Fahrrad veröffentlicht. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 02:35 Uhr, wurden Zeugen auf eine Person an einem Haus an der Ottostraße aufmerksam. Ein unbekannter Mann hatte mit einem Hammer ein Loch in ein Fenster geschlagen. Als er zu seinem Fahrrad zurückkehrte, bemerkte er seine Entdeckung und ergriff die Flucht in Richtung einer angrenzenden Schule. Der Unbekannte soll zwischen 180 und 185 cm groß sein und war dunkel gekleidet. Er trug eine Sturmhaube und eine Art Weste. Auffällig war sein eigenartiger, humpelnder Gang. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

