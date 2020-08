Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Ins Messer gegriffen

Wickede (ots)

Am Dienstag, um 16:45 Uhr, kam es in einem Fitness-Studio an der Kirchstraße zu einem Vorfall. Im Bereich der Umkleidekabine gab es eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei 15-jährigen Jugendlichen aus Wickede. Einer der Beiden zog ein Messer. Der Andere griff ihm in die Klinge und verletzte sich dabei selbst. Die beiden Beteiligten und anwesende Zeugen wurden vor Ort befragt. Der Verletzte wurde zu einer Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (lü)

