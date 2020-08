Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200810.8 Glückstadt: Drogenfahrt die Vierte

Glückstadt (ots)

Nachdem ein Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach berauscht am Steuer eines Autos aufgefallen ist, erwischte ihn eine Streife am Samstagmorgen in Glückstadt erneut.

Gegen 07.20 Uhr stoppten Beamte in der Itzehoer Straße einen Volkswagen, gegen dessen Fahrer die Polizisten in der zurückliegenden Zeit bereits drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verdachtes des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss gefertigt hatten. Erneut schien der Glückstädter berauscht zu sein, denn seine Pupillenreaktion war auffällig träge. Ein daraufhin absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, so dass die Einsatzkräfte eine Blutprobenentnahme anordneten und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige fertigten.

Welche Strafe den 40-jährigen Drogenfahrer bei einem vierten Verstoß treffen wird, bleibt abzuwarten. Für Wiederholungstäter kann die Ordnungswidrigkeit sogar den Entzug der Fahrerlaubnis bedeuten.

Merle Neufeld

