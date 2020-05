POL-MA: Mannheim: Online-Seminar der Abendakademie auf Facebook - "Schütze Dein Bestes! - Sicher in die Fahrradsaison 2020 starten!"

Polizeipräsidium Mannheim

Die Radsaison 2020 hat begonnen. Bei anhaltend gutem Wetter sind immer mehr Radfahrer*innen auf den unterschiedlichsten Modellen unterwegs. Gerade in den Städten birgt das Radfahren doch einige Gefahren. Wie man sicher und entspannt mit dem Rad ans Ziel kommt, erfährt man im Online-Seminar der Abendakademie Mannheim in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Mannheim am 26. Mai ab 17.00 Uhr auf der Facebook Seite der Abendakademie https://de-de.facebook.com/Abendakademie/

Michael Christoph, Fachberater für Fahrradhelme vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums erklärt, wie ein guter Helm beschaffen sein muss und gibt anschauliche Tipps zur Sicherheit des Fahrrades. Auch die "neuen" Verkehrsregeln für Radfahrer werden angesprochen. Und damit der geliebte Drahtesel nicht gestohlen wird gibt es schließlich noch Hinweise, wie ein gutes Fahrradschloss beschaffen sein muss. Fragen können direkt im Facebook-Chat gestellt werden.

