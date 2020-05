Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach (Rhein-Neckar-Kreis) Motorradfahrer fährt auf Pkw auf und verletzt sich schwer

Wiesenbach (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19.00 Uhr, fuhr eine Opel-Fahrerin auf der Hauptstraße (L532) in Wiesenbach in Richtung Langenzell. Kurz vor der Einmündung Schloßberg bremste sie an der dortigen Ampel ihr Fahrzeug ab. Ein nachfolgender Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Opel Corsa auf. Durch den Unfall zog sich der 59-jährige Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 18.000 Euro. Die Hauptstraße musste zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

