Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200810.7 Itzehoe: Gelegenheit macht Diebe

Itzehoe (ots)

Leichter hätte der Dieb es nicht haben können, der am vergangenen Freitag in Itzehoe nur in den Einkaufswagen einer Frau greifen musste, um an ihr Portemonnaie zu gelangen.

Die Geschädigte hielt sich zwischen 12.45 Uhr und 13.15 Uhr in dem Penny-Markt in der Lindenstraße auf. Während des Shoppens legte sie ihre Geldbörse lose in den Einkaufswagen und musste schließlich feststellen, dass ein Unbekannter diese gute Gelegenheit in einem unbemerkten Moment genutzt und das Portemonnaie samt Inhalt gegriffen hatte. Er erbeutete etwa 100 Euro, Hinweise auf den Täter gibt es bisher nicht.

Zeugen sollten sich bei der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

