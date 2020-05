Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Radfahrer stürzt

Warstein (ots)

Auf der Straße Westerberg ist bereits am vergangenen Donnerstag, gegen 21:15 Uhr, ein 31-jähriger Radfahrer gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Dem Mann, von Belecke in Richtung Suttrop unterwegs, war eine unbekannte Radfahrerin entgegen gekommen. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der in Warstein lebende Mann die Kollision nicht verhindern und wurde am Hinterrad getroffen. Die Unfallverursacherin fuhr nach einer kurzen Entschuldigung einfach weiter. Die Frau soll etwa 50 Jahre alt sein und eine Brille tragen. Zum Unfallzeitpunkt war sie mit einer roten Jacke und einem roten Fahrradhelm bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Warstein unter der Rufnummer 02902-91000 entgegen. (wo)

