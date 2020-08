Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Drogenfahnder erfolgreich

Am Mittwochmorgen führten Drogenfahnder und Einsatztrupp der Kreispolizeibehörde drei Wohnungsdurchsuchungen in Warstein durch. Durch umfangreiche Ermittlungen wurden drei unabhängig voneinander agierende Verdächtige ermittelt. Bei einem 43-jährigen Warsteiner konnten mehr als eineinhalb Kilogramm Amphetamine und Marihuana sichergestellt werden. Neben Verpackungsmaterial und Wiegeeinrichtungen für die Drogen wurde außerdem Falschgeld sichergestellt. (siehe beiliegendes Foto) In der Wohnung eines 23-jährigen Mannes wurden knapp 50 Gramm Marihuana aufgefunden. Bei einem 27-jährigen konnten 85 Ecstasy Tabletten, Cannabis Pflanzen, etwas Crystal-Meth und eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Neben einer Gasdruckpistole fanden die Polizisten auch noch einen Teleskopschlagstock. Alle drei Tatverdächtigen wurden vor Ort von den Beamten befragt. Drogen, Waffen und Falschgeld wurden sichergestellt und Anzeigen geschrieben. (lü)

