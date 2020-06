Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Kehrmaschine geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Seckenheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagabend gegen 18 Uhr in einer Garage im Hinterhof der Volksbank in der Seckenheimer Straße eine Kehrmaschine in Brand. Der Berufsfeuerwehr Mannheim und der Freiwilligen Feuerwehr Seckenheim gelang es, das entstandene Feuer zu löschen, bevor dieses auf Gebäudeteile übergreifen konnte. Die Höhe des Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Ermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zur Entstehung des Brandes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung.

