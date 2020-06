Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Gaststätte ein; Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagmorgen der Zeit zwischen 0 und 7 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem mexikanischen Restaurant in der Lilienthalstraße. Über ein Fenster, das sie zuvor eingeschlagen hatten, gelangten die Einbrecher ins Innere der Gaststätte, wo sie Wechselgeld aus der gewaltsam geöffneten Kasse, einen Werkzeugkoffer sowie mehrere Flaschen Champagner entwendeten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 4500,- Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Sicherung der vor Ort festgestellten Spuren wurde durchgeführt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der Rufnummer 07261/690-0 in Verbindung.

