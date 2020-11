Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien - Sachbeschädigung am Bahnhof - PKW beschädigt - Unfallflucht - Sonstiges

AalenAalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung am Bahnhof

Am Sonntag wurden zwischen 18:30 Uhr und 19:10 Uhr, am Bahnhofsgebäude in der Straße Bahnhof eine Scheibe eingeschlagen. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise auf diese Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951/4800 entgegen.

Crailsheim: PKW mit Batterien beschädigt

Am Sonntag um 21:15 Uhr konnte festgestellt werden, dass ein PKW, welcher in der Grabenstraße abgestellt war, durch Werfen von Batterien beschädigt wurde. Unter anderem wurde die Frontscheibe des Fahrzeuges erheblich beschädigt. Hinweise in dieser Sache erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Crailsheim: PKW rollt davon

Am Samstag um kurz nach 13 Uhr hatte eine 46-jährige Frau eine Panne mit ihrem VW Beetle. Daraufhin schob sie ihr Fahrzeug von der Goethestraße in das Gebiet Türkei auf einen dortigen Firmenparkplatz. Auf dem abschüssigen Parkplatz verlor sie die Kontrolle über das geschobene Fahrzeug, so dass dieses gegen eine Hauswand rollte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Gaildorf: Unfallflucht

Am Sonntag um kurz nach 20:15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzen PKW die B19 von Ottendorf in Richtung Westheim. Auf der dortigen geraden überholte der Unbekannte mit seiner Limousine in rasanter und gefährlicher Fahrweise den Skoda einer 23-Jährigen. Während des Überholvorgangs kollidiert der Unbekannte mit seiner rechten Fahrzeugseite mit der linken Fahrzeugseite des Skoda. Durch die Kollision kam der Skoda ins Schleudern. Die Fahrerin konnte ihren Pkw jedoch unter Kontrolle bringen und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Der Unfallverursacher überholte daraufhin ein weiteres Fahrzeug, verließ die B19 und flüchtete nach rechts auf die L1055 in Richtung Hirschfelden. Die Skoda-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Bei der schwarzen Limousine handelte es sich eventuell um einen Audi oder einen BMW mit SHA-Kennzeichen. Das Fahrzeug müsste an der rechten Fahrzeugseite einen Unfallschaden aufweisen. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000.

Rosengarten: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Sonntag, 15.11.20, 11 Uhr und Sonntag, 22.11.20, 9 Uhr, wurde die Martinskirche in der Pfarrgasse mittels schwarzer Farbe beschädigt. Auf zwei Seiten wurden Zahlenkombinationen und Schriftzüge aufgesprüht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall in der Johanniterstraße

Am Sonntag um 14 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem PKW Smart die rechte Fahrspur der Johanniterstraße in Richtung Stuttgart. Auf der linken Spur fuhr zeitgleich ein 28-jähriger BMW-Fahrer. An der Engstelle unterhalb der Einmündung der Gottwollshäuser Steige kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung

Zwischen Samstagnachmittag, 18:30 Uhr und Sonntagmorgen, 8 Uhr, wurden im Sudetenweg mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien begangen. Unter anderem wurde ein Fahrzeuganhänger, Garagentore, eine Garagenwand, ein Carport sowie die Wand einer Gemeinschaftstiefgarage mit mehreren verschiedenen Farben besprüht. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Michelfeld: Unfall unter Alkoholbeeinflussung

Am Freitag um kurz nach 22 Uhr fuhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer von der Daimlerstraße auf die neue Umgehungsstrecke Am Heidsee. Dort wollte er nach links abbiegen. Aufgrund Alkoholbeeinflussung und der Tatsache, dass er damit beschäftigt war sein Essen auszupacken, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Verkehrszeichen. In der Folge entfernte der 28-Jährige beide Fahrzeugkennzeichen samt Halterung, warf den Autoschlüssel in den angrenzenden Acker und entfernte sich zu Fuß in Richtung eines dortigen Schnellrestaurants. Dort konnte er im Rahmen der Fahndung durch die Polizei mit seinen Kennzeichen unter dem Arm angetroffen werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 36500 Euro geschätzt.

