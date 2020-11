Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeugbrand,Einbruch,Vandalismus

AalenAalen (ots)

Westhausen: Fahrzeugbrand

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 13.30 Uhr in der Eichendorffstraße an einem Audi A6 vermutlich wegen eines technischen Defekts im Motorraum zum Brand. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr konnte der Fahrzeughalter den Brand mittels einigen Eimern Wasser löschen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Ellwangen: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag drangen Unbekannte über ein Fenster auf der Rückseite in ein Wohnhaus in der Rostocker Straße ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten vorgefundenen Schmuck. Hinweise auf die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Zwei Kaugummiautomaten aufgebrochen

Gewaltsam wurde zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag ein Kaugummiautomat aufgebrochen, der in Ipfstraße aufgestellt ist. Einen weiteren Automatenaufbruch stellte man in der Schillerstraße fest. In beiden Fällen wurde der Inhalt entwendet. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Lorch: Vandalismus in der Stadtkirche

Im Vorraum der Stadtkirche in der Kirchstraße wurden am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr zwei Glasplatten beschädigt und Desinfektionsspender beschmiert. Außerdem wurde eine Bibel auf der Empore zerknittert. Vermutlich wurden die Sachbeschädigungen durch mehrere Kinder/Jugendliche verursacht, die zu diesem Zeitraum von dort flüchteten.

