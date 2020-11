Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kellerbrand in Aspach

AalenAalen (ots)

Kellerbrand Aspach Am Sonntagmorgen, gegen 09.20 Uhr, wurden der Rettungsleitstelle Rems-Murr ein Brand in den Kellerräumen eines Wohnhauses in der Hauffstraße mitgeteilt. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass es in einem Heizungsraum tatsächlich zu einem Brand in der Nähe der Heizung gekommen war. Die Löscharbeiten wurden durch die starke Rauchentwicklung erschwert. Letztendlich konnte der Brand dennoch rasch unter Kontrolle gebracht werden. Zur genaue Brandursache dauern die Ermittlungen des Polizeireviers Backnang noch an. Bei dem Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar und die vier Bewohner mussten durch die Gemeinde untergebracht werden. Die Feuerwehren aus Aspach und Backnang waren mit 8 Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort. Auch der Rettungsdienst war mit 5 Rettungsfahrzeugen und einem Notarzt im Einsatz. Derzeit wird der entstandene Schaden auf mindestens 20000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell