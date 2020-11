Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 09.30 Uhr: Verkehrsunfälle

AalenAalen (ots)

Fellbach Pkw beschädigt Ein in der Pfarrstraße geparkter Renault wurde am vergangenen Samstag zwischen 13.00 und 14.00 Uhr durch eine bislang unbekannte Person zerkratzt. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise unter Telefon 0711/57720 entgegen.

Schorndorf Pkw von Fahrbahn abgekommen Am gestrigen Samstag gegen 23.00 Uhr kam ein 19-jähriger Lenker eines BMW in der Rosenstraße Höhe des Bahnhofs von der Fahrbahn ab und fuhr dabei gegen einen Laternenmast. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5 000 Euro. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass möglicherweise ein zweiter BMW am Unfall beteiligt war. Das Polizeirevier Schorndorf bittet Zeugen des Unfalls sich unter Telefon 07181/2040 zu melden.

