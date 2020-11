Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall in Schorndorf, Sachbeschädigung in Geradstetten

Waiblingen

Schorndorf: Bei Unfall leicht verletzt

Gegen 14:10 Uhr ereignete sich in der Burgstraße in Schorndorf ein Verkehrsunfall. Ein 58-Jähriger fuhr mit seinem VW auf einen vor ihm verkehrsbedingt stehenden Opel auf. Dabei wurde die 38-jährige Beifahrerin in dem Opel leicht verletzt. Sie und ihr elf Tage altes Kind, das augenscheinlich unverletzt war, wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

Remshalden/Geradstetten: Sachbeschädigung in der Fronäckerstraße

Am Freitagabend wurden durch aufmerksame Passanten vier Jugendliche gemeldet, die gegen die Straßenlaternen und einen geparkten Pkw traten. Beim Eintreffen der Polizeistreife hatten sich die Jugendlichen bereits entfernt. Es wurde festgestellt, dass mindestens zwei Laternen beschädigt worden sind. An dem geparkten Pkw konnte bislang kein Schaden festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Waiblingen zu wenden. Tel.: 07151 950422.

