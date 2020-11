Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 09.30 Uhr: Wohnungseinbruch

AalenAalen (ots)

In Wohnung eingebrochen Heubach Am Samstag, in der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 16.40 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Erdgeschoßwohnung in der Bühlstraße. Aus der Wohnung entwendeten sie einen kleinen verschlossenen Tresor, indem Ausweispapiere und Unterlagen aufbewahrt wurden. Außerdem nahmen die Täter noch einen weinroten Damenwintermantel entwendet. Möglicherweise wickelten die Täter darin den entwendeten Tresor ein, um nicht aufzufallen. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet nun Zeugen, denen möglicherweise die Täter mit dem roten Mantel aufgefallen sind, sich unter Telefon 07171/358-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell