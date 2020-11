Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Führerschein war nicht mehr gültig

StadtlohnStadtlohn (ots)

Einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sah sich am Montag ein Autofahrer in Stadtlohn gegenüber. Polizeibeamte hatten den 37-Jährigen kontrolliert, als er am Abend die Mühlenstraße befuhr. Der seit mehreren Jahren in Deutschland lebende Mann konnte lediglich einen irakischen Führerschein vorweisen - dieser besitzt keine Gültigkeit mehr.

