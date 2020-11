Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Schränke und Schubladen durchsucht

HeidenHeiden (ots)

Einbrecher sind am Montagnachmittag in Heiden in ein Wohnhaus eingedrungen. Zwischen 16.45 Uhr und 18.45 Uhr war es ihnen auf noch unbekannte Weise gelungen, in das Gebäude an der Mozartstraße zu gelangen. Im Inneren dursuchten die Täter Schränke und Schubladen. Ob sie etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

