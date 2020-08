Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer (24) prallt gegen Sprinter

Espelkamp (ots)

Bei dem Zusammenstoß mit einem Sprinter am Donnerstagmorgen in Isenstedt erlitt ein 24-jähriger Radfahrer Verletzungen. Zu der Kollision kam es an der Kreuzung Hermannstraße/Röthenstraße. Dort gilt die Vorfahrtsregelung "rechts vor links".

Der 24-Jährige war gegen 7 Uhr mit seinem Rad auf der Röthenstraße in westlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung stieß er laut Polizei gegen die Fahrzeugseite des aus seiner Sicht von rechts kommenden Sprinters. Dessen 43-jähriger Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Hermannstraße in Richtung der Windmühlenstraße. Ein alarmierter Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung kümmerten sich um den auf die Fahrbahn gestürzten und ansprechbaren Radfahrer. Zur weiteren Behandlung kam der Mann ins Krankenhaus nach Lübbecke.

