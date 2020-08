Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Espelkamp (ots)

Zu einem Einbruchdiebstahl in eine Filiale von "Ernsting's Family" ist es in der Nacht zu Mittwoch in der Breslauer Straße gekommen.

Unbekannte hatten hier im Zeitraum Dienstag, 19.15 Uhr bis Mittwoch, 8.45 Uhr eine Hintertür des Bekleidungsgeschäfts aufgebrochen und sich offenbar anschließend gezielt Zutritt zu einem Raum mit einem Tresor verschafft. Diesen öffneten die Täter gewaltsam und entwendeten daraus Bargeld. Anschließend verließen die Kriminellen auf dem Einstiegsweg das Gebäude wieder.

Hinweise zu den Tätern sowie zu einem verwendeten Kraftfahrzeug oder weiteren Beobachtungen bitte an die Kriminalermittler unter Telefon (0571) 88660.

