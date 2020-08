Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann wird von vier Unbekannten auf Hinterhof attackiert

Bad Oeynhausen (ots)

In der Nacht zu Samstag, ist ein Mann (42) in der Eidinghausener Straße von unbekannten Tätern angegriffen worden.

Zuvor hatte der Bad Oeynhausener zwischen dem Prinzenwinkel und der Mindener Straße (B 61) in einem Hinterhof auf einer Treppe gesessen, als gegen 0.50 Uhr vier männliche Unbekannte über den Hof hin zum Fußweg an der Werre gingen. Dabei geriet man zunächst in eine Unterhaltung und kurz danach in einen handfesten Streit. In der Folge erhielt der 42-Jährige durch das Quartett mehrere Faustschläge, bevor die Täter in Richtung der Werre flohen. Alarmierte Rettungskräfte behandelten den verletzten Mann vor Ort. Die eingeleitete polizeiliche Nahbereichsfahndung blieb ohne Ergebnis.

Die Täter wurden von dem Geschädigten wie folgt beschrieben. Alle Personen waren dunkel bekleidet. Während einer der Angreifer zwischen 180 und 190 cm groß war, hatte ein zweiter Gesuchter eine Größe zwischen 160 und 170 cm. Zu den weiteren Personen konnte der 42-Jährige keine Angaben machen.

Hinweise zu dem bisher unbekannten Quartett bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell