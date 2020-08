Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schmuck-Betrüger überrumpelt Hausbewohner (85)

Minden (ots)

Am Dienstagmorgen ist es in Leteln zu einer Tat zum Nachteil älterer Menschen gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem mutmaßlichen Betrüger sowie dessen PKW.

Gegen 10 Uhr klingelte der Unbekannte an der Haustür eines Seniorenpaares im Sandweg und fragte den Bewohner (85), ob er Schmuck zu verkaufen habe. Daraufhin bat der ältere Herr, welcher alleine zuhause war, den Mann in das Haus und holte eine Schatulle hervor. Deren Inhalt mit mehreren Schmuckstücken in einem Wert von mehreren Tausend Euro begutachtete der Besucher und legte einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag auf den Tisch. Dadurch überrumpelt und noch bevor der Senior dem Geschäft widersprechen konnte, nahm der Mann den Schmuck an sich und verschwand aus dem Haus.

Nach Angaben des Geschädigten dürfte der Schmuck-Betrüger zwischen 40 und 50 Jahre alt sein. Zudem ergaben sich Hinweise zu dem von ihm verwendeten Fahrzeug. Hierbei handelt es sich offenbar um einen älteren silbernen Mercedes Benz. Dieser soll zuvor in dem Siedlungsbereich mehrfach gesehen worden sein. Wer weitere Angaben zu dem Gesuchten oder dem Fahrzeug machen kann, der möge sich unter Telefon (0571) 88660 bei der Polizei melden.

Zum wiederholten Male warnen die Beamten außerdem davor, Unbekannten Zutritt zu den eigenen Wohnräumen zu gewähren oder ihnen Geld sowie Wertgegenstände zu präsentieren oder zu übergeben. Ebenfalls sollten niemals Informationen zu den persönlichen Wohnumständen gemacht werden.

