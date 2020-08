Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer bei Sturz in Unterlübbe verletzt: Polizei bittet beteiligten Autofahrer um Kontaktaufnahme

Hille (ots)

Um nicht mit einem abbiegenden Auto zu kollidieren, musste am Freitagnachmittag an der B 65 in Unterlübbe ein 16-jähriger Radfahrer plötzlich so stark abbremsen, dass er zu Fall kam. Der Autofahrer, er soll mit einem Kombi unterwegs gewesen sein, wird von der Polizei um Kontaktaufnahme gebeten.

Der Jugendliche gab bei den Beamten an, dass er gegen 16.30 Uhr auf dem Radweg entlang der Lübbecker Straße (B 65) fuhr, als ein aus Richtung Eickhorst entgegenkommendes Auto zügig vor ihm nach rechts in die Straße "Köhlterholz" abbog. Zwar konnte der Schüler einen Zusammenprall gerade noch verhindern, erlitt bei dem Sturz aber leichte Verletzungen. Zudem wurde sein Fahrrad beschädigt. Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten den beteiligten Autofahrer, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

