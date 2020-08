Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann mit Messer löst Polizeieinsatz aus: 18-Jähriger offenbar psychisch auffällig

Bad Oeynhausen (ots)

Ein offenbar psychisch auffälliger 18-Jähriger ist am späten Dienstagvormittag mit einem Messer in einer Holzhandlung an der Königstraße in Rehme aufgetaucht und hat so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nach einer Fahndung der Polizei konnte der Heranwachsende am frühen Nachmittag im Bereich des Sielparks unversehrt in Gewahrsam genommen werden.

Um kurz nach 11 Uhr erreichte die Polizei der Hinweis, dass ein Unbekannter mit einem Messer eine Holzhandlung betreten habe. Dabei soll er gerufen haben: "Dies ist ein Polizeieinsatz - alle raus". Nachdem sich ein Angestellter in Sicherheit gebracht hatte, verließ er die Räumlichkeiten und konnte im Anschluss von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Zwar kam der junge Mann der Aufforderung der Beamten nach, dass Messer zur Seite zu legen, leistete jedoch erheblichen Widerstand gegen seine Festnahme. Dabei wurde ein Beamter verletzt. Trotz des Einsatzes von Pfefferspray gelang dem 18-Jährigen zu Fuß die Flucht.

Im Rahmen der weiteren Suchmaßnahmen nach dem Flüchtigen im Stadtgebiet kamen neben uniformierten Kräften auch Zivilfahnder sowie ein Diensthundeführer der Polizei Herford zum Einsatz. Der konnte den 18-Jährigen schließlich gegen 14.30 Uhr widerstandslos festnehmen.

