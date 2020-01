Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrrad von Auto erfasst

Lübtheen (ots)

Ein 48-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstagmorgen in Lübtheen von einem PKW erfasst und leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 06 Uhr am Kirchenplatz. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Autofahrerin den auf der Hauptstraße befindlichen Fahrradfahrer an einer Einmündung übersehen haben. Beim nachfolgenden Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und zog sich mehrere Prellungen zu. Er kam anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

