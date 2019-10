Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Opel Zafira beschädigt

Haselünne (ots)

Am vergangenen Mittwoch haben bislang unbekannte Täter gegen 01:00 Uhr an der Danziger Straße einen schwarzen Opel Zafira beschädigt. Die Täter zerkratzten den PKW am Kofferraumdeckel sowie an der Beifahrerseite.

Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

