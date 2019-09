Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Eversmeer - Pedelec gestohlen; Wittmund - Autos in Brand geraten

Kriminalitätsgeschehen

Eversmeer - Pedelec gestohlen

Ein schwarzes Pedelec der Marke Kalkhoff ist am Sonntag in Eversmeer gestohlen worden. Das Damenrad war zum Tatzeitpunkt zwischen 11 Uhr und 21 Uhr an der Schulstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Sonstiges Geschehen

Wittmund - Autos in Brand geraten

Zwei Autos sind in der Nacht zu Dienstag unter einem Carport an der Hafenstraße in Wittmund aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Um kurz nach Mitternacht bemerkte eine Anwohnerin einen in Vollbrand stehenden Opel Corsa, der unter dem Carport des angrenzenden Wohnhauses geparkt war, und alarmierte die Rettungskräfte. Das Feuer ging auf ein weiteres Fahrzeug über. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wittmund konnten das Feuer löschen. Der Opel Corsa brannte total aus. Der Skoda Fabia, der neben dem Opel abgestellt war, wurde leicht beschädigt. Der Carport wurde durch die Flammen stark beschädigt, ein Gebäudeschaden entstand nach bisherigem Erkenntnisstand nicht. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

