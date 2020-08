Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung Bandenmäßiger Ladendiebstahl Einbruchsdiebstahl Verkehrsunfallflucht Sachbeschädigung

unbefugte Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs

Uslar (ots)

Uslar (ots) Am Freitag, den 14.08.2020,gegen 20:00h, kam es in einer Gaststätte im Uslarer Stadtkern zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 30jährigen Person mit Migrationshintergrund und einem 49 jährigen Adelebser. Dabei zog sich der 49 jährige durch einen Glaswurf am Kopf Verletzungen zu.

Uslar (ots) Am Freitag den 14.08.2020, gegen 19:43h, verließen zwei weibliche Täterinnen unter Umgehung des Kassenbereiches einen Supermarkt in der Wiesenstraße Uslar mit einem Einkaufswagen. Anschließend flüchten sie mit Waren im Werte von ca 300EUR mit einem Pkw mit Göttinger Kennzeichen.

Uslar (ots) Am Samstag, den 15.08.2020, zwischen 04:33h und 04:45h, drangen zwei unbekannte Täter nach Einschlagen einer Fensterscheibe in eine Pizzeria ein. Hier wurden Schubladen und Schränke durchsucht, die Höhe des Entwendungsschadens steht noch nicht fest.

Uslar (ots) Am Samstag, den 15.08.2020, gegen 10:35h, fuhr ein 73 jähriger Uslarer Pkw-Fahrer einen 84 jährigen Fußgänger beim rückwärts Ausparken an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der 84 jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der flüchtige Fahrzeugführer konnte anhand von Zeugenangaben ermittelt werden.

Uslar (ots) Am Samstag, den 15.08.2020, gegen 23:15h, fuhr ein unbekannter Täter, nach Eindringen in eine Scheune im Ortsteil Bollensen, mit einem dort abgestellten Traktor durch ein geschlossenes Schiebetor und beschädigte dieses dabei erheblich. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt, Hinweise bitte an die Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571/926000

