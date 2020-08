Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Teile von Weltkriegsmunition aufgefunden

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Rottenkamp, Donnerstag, 13.08.20, 15.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Donnerstag, 13.08.20, 15.00 Uhr meldet sich ein 68-jähriger Bad Gandersheimer bei der Polizei und teilt mit, dass er in einem Bachlauf nahe seines Grundstücks in der Straße Rottenkamp in Bad Gandersheim einen, durch Umwelteinflüsse stark in Mitleidenschaft gezogenen Gegenstand gefunden habe. Eine Nachschau legte den Verdacht nahe, dass es sich um Teile von Munition handeln könnte. Der hinzugezogene Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) bestätigte den Verdacht. Es handelte sich um den Boden einer Bombe aus dem 2. Weltkrieg. Das Fundstück wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst fachgerecht abtransportiert und entsorgt. Nach Angaben des KBD bestand jedoch zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

