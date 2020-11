Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Von der Straße abgekommen

HeidenHeiden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer am Montag in Heiden bei einem Unfall erlitten. Der 54-Jährige befuhr gegen 07.35 Uhr die Halterner Straße (L600) in Richtung Heiden. Aus ungeklärter Ursache kam der Wagen des Borkeners nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf einem Acker neben der Straße stehen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.100 Euro.

