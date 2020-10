Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unerlaubter Umgang mit Abfällen - Illegale Ablagerung

Zeugenaufruf

Villingendorf/ L424 (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer teilt dem Polizeirevier Rottweil am 17.10.2020, gg. 17:40 Uhr, mit, dass auf dem Parkplatz entlang der L424 von Rottweil in Richtung Villingendorf, sechs Kanister Altöl mit einer Gesamtmenge von 35 Liter entsorgt wurden. Personen die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machten, mögen sich beim Polizeirevier Rottweil, unter Tel.: 0741 4770, melden.

