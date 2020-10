Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Illegale Müllablagerung

Zimmern ob Rottweil (ots)

Bislang unbekannte Personen entledigten sich am Waldrand der B462, am dortigen "Tannwald", an einem Wald-/Wiesenweg, zwischen den Einmündungen der K5540 (Einmündung Rtg. Zimmern) und der K5537 (Einmündung Lackendorf) vier Altreifen der auffälligen Größe 315/35/R20. Verkehrsteilnehmer welche verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang machten, mögen sich beim Polizeirevier Rottweil, unter Tel.: 0741 4770, melden.

