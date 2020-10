Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugenaufruf

St. Georgen (ots)

Bereits am Freitag, 16.10.2020, zwischen 13 Uhr und 18:30 Uhr kam es in St. Georgen in der Gerwigstraße im dortigen Parkhaus zu einem Unfall beim Ein- oder Ausparken. Der Fahrzeughalter stellte den Schaden erst einen Tag später fest und erstattete hierauf Anzeige beim Polizeirevier St. Georgen. Nach bisherigen Ermittlungen streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an dem parkenden Pkw Opel Corsa über die Beifahrertüre bis zum Heck des Fahrzeugs. Hierbei entstand nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachteten mögen sich beim Polizeirevier St. Georgen, unter der Telefonnummer 07724 949500, melden.

