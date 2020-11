Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Lkw touchieren sich in Kurve

RekenReken (ots)

Mit den Außenspiegeln zusammengestoßen sind am Montag zwei Lkw in Reken. Dazu war es gegen 17.30 Uhr im Gegenverkehr auf der K12 gekommen. Die Unfallstelle liegt in einer langgezogenen Linkskurve, die sich kurz hinter dem Ortsausgang von Hülsten in Richtung Maria Veen befindet. In dieser Fahrtrichtung war ein 21 Jahre alter Südlohner unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Der zweite Beteiligte hatte seine Fahrt mit einem Sattelschlepper ohne anzuhalten fortgesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell