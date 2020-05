Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Walsum: Unbelehrbarer Autofahrer bei Drogenfahrt gestoppt

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Montagabend (18. Mai) bereits gegen 22:55 Uhr eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen zwei Männer erstattet, die am alten Fähranleger einen Joint rauchten. Sie erzählten den Beamten noch, dass sie zu Fuß zum Rhein gelaufen sind. Etwa eine halbe Stunde später trauten die Uniformierten ihren Augen nicht: Die beiden fuhren in einem weißen Dacia an ihnen vorbei. Da der 33-Jährige Fahrer bekannter Weise berauscht das Auto fuhr, musste er zur Blutprobenentnahme durch einen Arzt mit zur Wache kommen. Den Führerschein konnte er den Beamten nicht mehr geben - dieser wurde ihm bereits wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss. Die Polizisten schrieben an diesem Abend die zweite Anzeige gegen den Duisburger. Dieses Mal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zusätzlich bekommt das Straßenverkehrsamt einen Bericht.

