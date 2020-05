Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Schussabgabe verletzt 56-Jährigen auf der Hochfeldstraße

Duisburg (ots)

Am Montag (18. Mai, 11:50 Uhr) hat ein Unbekannter auf der Hochfeldstraße in Höhe der Straße Zum Schulhof einen Schuss auf einen anderen Mann abgegeben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand traf dieser statt des eigentlichen Ziels einen umstehenden Passanten. Der Schuss traf den 56-Jährigen im Fuß. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Schützen, der in Richtung der Parkanlage an der Blücherstraße flüchtete. Er soll circa 25 Jahre alt sein und einen schwarzen Bart haben. Er ist von dünner Statur und trägt blaue Jeans. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind derzeit noch unklar. Zeugen des Geschehens wenden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariats 11.

