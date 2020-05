Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Mit Pfefferspray Gold erbeutet - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Duisburger hat über ein Kleinanzeigenportal für Freitag (15. Mai, 15:30 Uhr) ein Treffen mit einem Interessenten vereinbart, um Goldplättchen zu verkaufen. Der Unbekannte erschien in Begleitung von zwei Männern wie verabredet im Garten des 65-Jährigen an der Nelkenstraße. Bei der Übergabe sprühte ein Täter dem Verkäufer Pfefferspray ins Gesicht und steckte die Goldplättchen ein. Dann flüchtete er mit seinen Kumpanen in einem schwarzen Daimler mit gestohlenen Kennzeichen aus Essen. Der Haupttäter soll circa 22 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß gewesen sein. Er ist von normaler Statur und hat kurze, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer Lederjacke. Ein Begleiter ist 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, hat dunkle Haare und eine kräftige Statur. Er trug eine Brille mit schwarzem Rahmen. Der dritte ist circa 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat kurze, schwarze Haare und hatte einen hellgrünen Parka mit Pelzkragen an. Das Trio trug blaue OP-Masken. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

