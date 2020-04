Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw aufgebrochen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Diebstahl aus PKW

Bad Hersfeld - In der Zeit von Mittwochmittag (01.04.) bis Donnerstagmorgen (02.04.) hebelten Unbekannte an der Scheibe eines blauen Hyundais in der Straße "Vogelgesang". Dadurch zerbrach das Glas auf der Beifahrerseite und die Täter entwendeten ein an der Frontscheibe befestigtes Navigationsgerät der Marke "Garmin". Das Diebesgut hatte einen Wert von zirka 50 Euro. Der Sachschaden beträgt rund 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nadine Renno Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, POK Müller, POK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell