POL-OH: Unfallmeldung

Verkehrsunfall - Fahrer flüchtete

Niederaula - Am Mittwoch (01.04.), gegen 17:30 Uhr, befuhr ein weißer VW Golf die Inselstraße, von der "Talstraße" / "Solmser Straße" kommend in Fahrtrichtung "Am Linges". Beim Abbiegevorgang in die Straße "Am Linges" übersah der Golffahrer einen entgegenkommenden 37-jährigen Radfahrer. Dieser führte eine Vollbremsung durch, kam jedoch zu Fall und verletzte sich dabei. Der Fahrzeugführer des VW Golfs verließ die Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache

