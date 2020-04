Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Versicherungskennzeichen gestohlen

Fulda - In der Zeit von Sonntagabend (29.03.) bis Montagmorgen (30.03.) stahlen Unbekannte ein Versicherungskennzeichen in der Buseckstraße. Das schwarze Kennzeichen 763-AHH war für einen Roller der Marke Peugeot ausgegeben und an diesem angebracht. Es entstand Sachschaden von rund 80 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nadine Renno Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, POK Müller, POK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell