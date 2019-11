Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Festnahme eines Parfüm-Diebs

Essen (ots)

Mülheimer Polizisten nahmen Montagmittag (11. November) einen Parfüm-Dieb in der Innenstadt vorläufig fest. Gegen 12:30 Uhr betrat ein Mann eine Parfümerie am Hans-Böckler-Platz. Nach alter Gewohnheit war er auf der Suche nach hochwertigem Parfüm. Vom Ladendetektiv bereits im Fokus, griff der Langfinger ins Regal und steckte sich eine Flasche mit dem guten Duft in seine Tasche. Danach verließ er mit seiner Beute das Geschäft. Der Angestellte (34) eilte ihm nach und hielt den 60-Jährigen fest. Polizisten nahmen ihn mit zur Wache. Dort checkten sie seine Personalien durch. Er war für die Beamten kein Unbekannter. Diebstähle hat er sich offenbar auf die Fahne geschrieben. Auch saß er wegen dieser Taten bereits im Gefängnis. Nach dem was er sagte, wollte er das gestohlene Parfüm weiterverkaufen. Der wohnungslose Tatverdächtige nächtigte im Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei prüft, ob der Festgenommene für weitere ungelöste Ladendiebstähle in Frage kommt. Heute soll die Entscheidung fallen, ob der Mann hinter Gittern bleibt oder auf freiem Fuß gesetzt wird. / MUe.

