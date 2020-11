Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Sschwäbisch Hall - Stand 15.00 Uhr: Unfallflucht in Michelfeld und Unfall mit verstorbener Person in Crailsheim

AalenAalen (ots)

Michelfeld Verkehrsunfallflucht: Zeugenaufruf Am Samstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr, ereignete sich in Michelfeld, in der Wiesenstraße, Höhe der Hausnummer 12, ein Verkehrsunfall. Die bislang unbekannte unfallverursachende Person beschädigte vermutlich beim Rangieren einen geparkten, weißen Opel Astra Kombi und flüchtete anschließend. Am dem Opel entstand ein Schaden in Höhe von rund 1 000 Euro. Zeugen vom Unfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 zu melden.

Crailsheim: Tödlicher Verkehrsunfall Ein 51-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz verlor am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in der Heidstraße an der Einmündung zum Holderweg beim Ausparken aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte rückwärts gegen eine Steinmauer. Durch den wuchtigen Aufprall wurde das Fahrzeuga auf eine Böschung geschleudert. Der 51-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Bislang ist die Todesursache noch ungklärt. Die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an dem Mercedes Benz wird auf 10 000 Euro geschätzt.

