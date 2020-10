Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer fuhr gegen Hauswand

Wittenburg (ots)

Ein Mann ist in der Nacht von Samstag zu Sonntag in Wittenburg mit seinem Auto gegen die Wand eines Wohnhauses gefahren. Der Autofahrer ist ersten Erkenntnissen zufolge in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, durchbrach einen Gartenzaun und kam im Hauseingang des Wohnhauses zum Stehen. Der Unfallfahrer blieb unverletzt, allerdings wurden Auto und Wohnhaus beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt nun zum konkreten Unfallhergang und vermutet Alkohol als Ursache, denn zum Zeitpunkt des Unfalls stand der 33-jährige deutsche Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,49 Promille. Nun ermittelt die Polizei gegen den Unfallfahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und der Führerschein des Autofahrers wurde sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Ann-Kathrin Rubel

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell