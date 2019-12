Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Firma eingebrochen

PETERSBERG. In der Nacht zu Montag (16.12.) drangen Unbekannte in einen Industrieanlagenbetrieb in der Billerer Straße ein. Dabei entwendeten die Täter Bargeld und mehrere Werkzeuge in Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen die Einbrecher die Scheiben einer verglasten Eingangstüre ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

