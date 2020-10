Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Traktor kam von Fahrbahn ab

Dömitz (ots)

Auf der B 195 zwischen Dömitz und Amt Neuhaus ist am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall eine Person leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Fahrer eines Traktors aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Hierbei riss die Vorderachse des Traktors ab. An der Landmaschine entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der 19-jährige deutsche Fahrer wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Traktors musste die Bundesstraße zeitweilig gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genaueren Unfallursache dauern an.

