POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Sachbeschädigungen

Waiblingen-Neustadt: Papiercontainer in Brand gesetzt

Am Sonntagabend setzten bisher unbekannte Täter in der Ringstraße zwei Papiercontainer sowie eine Holzpalette in Brand. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Neustadt konnte den Brand schnell löschen, es entstand lediglich geringer Sachschaden. Zeugenhinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Auto beschädigt

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmittag beschädigten bisher unbekannte Vandalen einen in der Straße Linsenhalde abgestellten Pkw. Am abgemeldeten Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zudem versuchten die Täter eine Glastüre der dortigen Schule aufzuhebeln und beschädigten mehrere Blumenkästen und Zierkürbisse der nahe gelegenen Gärtnerei. Zeugenhinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Auffahrunfall

Rund 7500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L 1140. Eine 68-jährige Mitsubishi-Fahrerin fuhr die Landesstraße gegen 15 Uhr entlang und bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 34 Jahre alte Fahrer eines Seat Leon verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Verletzt wurde beim Unfall zum Glück niemand.

Backnang: Autoreifen zerstochen

Am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er in der Gartenstraße an einem dort geparkten Pkw Fiat die vier Reifen zerstach und anschließend zu Fuß in Richtung Freibad flüchtete. Der Mann war ca. 170 bis 180 cm groß und dunkel gekleidet. Er trug einen Bart. Weitere Hinweise zu dem Tatgeschehen wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Plüderhausen: Reh ausgewichen

Ein Seat-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 1.30 Uhr die B 29 zwischen Plüderhausen und Waldhausen, als beim dortigen Rastplatz ein Reh die Fahrbahn querte. Der Autofahrer wich dem Tier aus und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab, wo er die Mittelleitplanke streifte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

