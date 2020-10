Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug während Spaziergang beschädigt

Brücken (ots)

Am Sonntag, den 04. Oktober 2020 wurde im Zeitraum von 14:45 bis 15:30 Uhr ein grauer Ford Focus in der Dellstraße beschädigt. Als der Fahrzeugführer nach beendetem Spaziergang an sein Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Streifschaden vorne links an der Stoßstange fest. Der vorgefundene Lackabrieb weist auf ein rötliches Fahrzeug hin. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt ohne die notwendigen Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 06373-822/0 bzw. unter E-Mail: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen |pikus

