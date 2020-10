Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrfach gegen "Alkoholsünder" eingeschritten

Landstuhl (ots)

Die Polizei Landstuhl konnte am Sonntag mehrere Trunkenheitsfahrten verhindern. Kurz vor Ende des Sonntagfahrverbotes wurden auf dem Tank-Rasthof an der A 6 über 20 Lkw-Fahrer hinsichtlich ihrer Fahrtauglichkeit überprüft. In vier Fällen musste eingeschritten werden, da die Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert waren. Der traurige Spitzenwert lag bei fast 2 Promille. Ebenso konnten im Stadtgebiet zwei Pkw-Fahrer kontrolliert werden, die nicht mehr fahren durften. In einem Fall musste der Fahrzeugführer mit zur Wache, es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. |pilan RoBi

