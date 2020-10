Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, Zwei Leichtverletzte nach Fahrstreifenwechsel

Kaiserslautern (ots)

Ein missglückter Fahrstreifenwechsel hat am Sonntagnachmittag auf der A6 bei Kaiserslautern/West zu einem Unfall geführt. Unmittelbar nach einer Baustelle wechselte ein 52 jähriger Lkw-Fahrer vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und übersah hierbei einen dort fahrenden Fiat, so dass es zu einem seitlichen Anstoß kam. Danach verlor die 24 jährige Fahrerin die Kontrolle über ihren Pkw, kollidierte mit einem Mercedes Benz und krachte in die Schutzplanken. Anschließend kippte der Fiat Panda um und blieb auf der Seite liegen. Die beiden Insassen erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 21.000 Euro.|past

