Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - erneuter Brand auf einem Feld - technischer Defekt an landwirtschaftlicher Maschine ursächlich

Selm (ots)

Auf einem Feld im Bereich der Werner Straße und der Netteberger Straße hat es am 01.08.2020, gegen 11:55 Uhr, erneut einen Brand gegeben. Durch einen technischen Defekt an einer Rundballenpresse für Strohballen geriet diese während der Feldarbeiten in Brand. Der Traktor konnte von der Maschine schnell genug abgekoppelt werden, so dass dieser unbeschädigt blieb. Das Feuer griff auf Strohballen und auf das Feld über, konnte aber zeitnah von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren bis oberen fünfstelligen Eurobereich. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Zum jetzigen Zeitpunkt ergeben sich keine Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. /Tu.

